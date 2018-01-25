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OTOBÜS VE KAMYON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Kayseri'de otobüs ve kamyon çaldığı belirlenen bir kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında yakalandı.

OTOBÜS VE KAMYON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre son zamanlarda Kayseri’de meydana gelen otobüs, kamyon ve kamyonet türü araçların çalınması olayları ile ilgili olarak Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi olduğu belirlenen Y.K. yaşanan kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı Y.K.’nın yapılan incelemelerde daha önce 7 ayrı oto hırsızlığı olayının da şüphelisi olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Y.K. hakkında tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

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