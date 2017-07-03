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Otobüsün yedek şoförü yola savruldu

Malatya’da seyir halindeki yolcu otobüsünün yedek şoförü dinlenme bölümünde uyurken kapının açılması sonucu yola savrularak hayatını kaybetti.

Otobüsün yedek şoförü yola savruldu

Dinlenme bölümünde uyuyan otobüsün yedek şoförü yola savruldu

Kaza Malatya-Kayseri Karayolu Darende ilçesi Medişeyh Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yaşanan kazada Diyarbakır’dan Bursa’ya gitmekte olan Şefik Mercan yönetimindeki 21 AG 926 plakalı yolcu otobüsünün bagaj kısmındaki dinlenme bölümünün kapısı henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Bu sırada bölümde dinlenmekte olan yedek şoför Ali Mercan yola savruldu.

Otobüs şoförü durumu fark ederek otobüsü durdurdu. Ali Mercan’ın ağır yaralandığının görülmesi üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüs şoförü Ali Mercan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mercan’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken otobüsü kullanan şoför Şefik M. ise polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

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