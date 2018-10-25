Otomobil Çarptı, Metrelerce Savruldu

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam Sivas Caddesi'nde Alparslan tramvay durağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya metrelerce uzağa savruldu. Kaza sonrası ağır yaralanan 60 yaşındaki vatandaş, 112 sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Gördükleri manzara karşısında şoke oldular

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Kaldırımda yürüyen ve kazaya şahit olan bir vatandaş gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Yetkililer, kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

