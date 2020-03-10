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Otomobil çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Kayseri'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Otomobil çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde plakası belirlenemeyen siyah renkli bir otomobil, üniversite öğrencisi S.B.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. Meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan S.B. vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, kazaya karışıp olay yerinden kaçan araç ve sürücünün bulunması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi. 
 

İHA

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