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Otomobil direğe çarptı: 3 yaralı 

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı. 

Otomobil direğe çarptı: 3 yaralı 

Kaza, Talas Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuna V. yönetimindeki 38 KG 324 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile beraber Mehmet A. ve Emre H. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.



Kazaya karışan otomobil çekici ile kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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