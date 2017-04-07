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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Develi’de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
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Edinilen bilgiye göre, Develi ilçe girişinde meydana gelen kazada şoförlerinin ismi öğrenilemeyen 38 TD 665 plakalı kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan İsmail D. ve Recep D., kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil ve kamyon çekici ile kaldırılırken, İsmail D. ve Recep D.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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