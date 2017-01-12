Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil kanala düştü: 1 yaralı

Talas’ta yoldaki buzlanma nedeniyle bir otomobilin kanala düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil kanala düştü: 1 yaralı
Alınan bilgiye göre, Mithat Kaynar yönetimindeki 38 YR 960 plakalı otomobil, Talas ilçesi Erenköy Mahallesi Çaybağları mevkisinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kayarak, bariyerlere çarptıktan sonra kanala düştü.
Düşmenin etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü Kaynar'ın, durumu polise haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ekipler, otomobilden kendi çabalarıyla çıkan sürücüyü kanaldan çıkardı.
Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Diğer yandan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ve yoldan geçen diğer otomobiller de yoldaki buzlanmadan dolayı kayarak, kaza tehlikesi atlattı. 
AA
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140