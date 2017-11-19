Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise meraklı bakışlarla kurtarma çalışmalarını izledi. 

Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesi'nde 38 MA 514 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu



Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaparak aracın başında kurtarma ekiplerini bekledi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı sürücü kanaldan çıkarılarak ambulansa taşındı.



Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Sürücü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
OTOMOBİLKanalUÇTU1 YaralıYILDIRIMBEYAZITMAHALLESİKayseriSon Dakika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.