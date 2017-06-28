Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolu 6. kilometresi Himmetdede Mevki'nde meydana gelen kazada A. Y. idaresindeki 38 ST 695, S. G. idaresindeki 19 EY 303 ve M. E. idaresindeki 38 SN 794 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 19 EY 303 plakalı otomobil köprüden tren yoluna düştü. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü S.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA