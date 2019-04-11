Otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu 65. kilometresi Pazarören mevkinde meydana gelen kazada T.Ö.'nün sürücüsü olduğu 26 RR 183 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprüden aşağı düştü. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de itfaiye yardımıyla yaklaşık 5 metreden düşen otomobilde bulunan sürücü T.Ö. ile eşini yaralı olarak çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler daha sonra kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



