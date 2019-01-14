Otomobil Köprüden Uçtu; Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre göre, 42 P 6220 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Sinan köprüsünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aşağı düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşların bakışları altında aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalıştı. Sürücü, otomobilin tavanının itfaiye ekipleri tarafından kesilmesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sedyeye konulan yaralı sürücü vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yetkililer kazayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

