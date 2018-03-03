ldem Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 38 GT 385 plakalı otomobil bir motosiklete arkadan çarptı. Kaza sonucunda otomobilin sol ön kısmı hasar alırken, motosiklet yaklaşık 200 metre kadar sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yara aldığı öğrenildi.
OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI
Bir otomobil motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsünün hafif yara aldığı öğrenildi.
03 Mart 2018 Cumartesi 15:14
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burada otomobil sürücüsü kusurlu gibi görünüyor, ancak, maalesef, şehrimizde motorlu taşıt yollarındaki kuralların motosiklet ve bisiklet sürücüleri için geçerli olmadığı şeklinde yaygın bir kanaat var, bunu gözlemleyebilmek için özel bir dikkate ya da çalışmaya da gerek yok, araç kullanırken nereden bir bisiklet ya da motosiklet çıkacak diye anlık radar taraması tarzında gözlem yapıyoruz. ışıkta durmazlar, arkalarına bakmazlar, ters yönde giderler, ... bu konuda bir bilinç oluşturulması şart. hatta trafik polislerinin yollarda serseri bir şekilde seyreden bisiklet ve motosikletlere yönelik bir takipte bulunması da şart.