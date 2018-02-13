OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 3 YARALI

Kaza, Malatya yolu Mimarsinan Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (30) yönetimindeki 38 TS 449 plakalı otomobil, yoluna karşısına geçmeye çalışan başka bir otomobile çarptıktan sonra şarampole uçtu. Kazada, şarampole uçan araç içerisinde bulunan S.K., F.K. (60) ve Ş.K. (54) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerde polisin incelemesinin ardından kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.