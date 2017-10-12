Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.45'te meydana gelen trafik kazasında Süleyman D. yönetimindeki 06 AEP 890 plakalı otomobilin Malatya istikametinden Kayseri istikametine gelirken 37. kilometrede direksiyon hakimiyetinin kaybolması nedeniyle takla attı.
Meydana gelen kazada Süleyman D. ile Gönül T. yaralanırken, Türkan D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Yetkililer, yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.