Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.45'te meydana gelen trafik kazasında Süleyman D. yönetimindeki 06 AEP 890 plakalı otomobilin Malatya istikametinden Kayseri istikametine gelirken 37. kilometrede direksiyon hakimiyetinin kaybolması nedeniyle takla attı.

Meydana gelen kazada Süleyman D. ile Gönül T. yaralanırken, Türkan D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yetkililer, yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.

İHA