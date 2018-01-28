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Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 

Kaza, Gürün ilçesi İncesu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Elazığ istikametine gitmekte olan Mustafa Ö. (36) idaresindeki 23 DG 378 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte eşi Filiz (36) ve oğlu Buğra Emir yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Filiz Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 
İHA

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