Otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Kayseri'ye doğru gelmekte olan İlhami E.'nin (42) sürücüsü olduğu 14 GE 924 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada olay yerine polis, 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Hatice E. ile Aksen E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan Yüsra Evrin E. ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından hayatını kaybedenler hastane morguna kaldırılırken, otomobil de çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

