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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karahalka mevkiinde M.A.İ.’nin (36) yönetimindeki 38 AF 539 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobilde bulunan E.İ. (32), N.İ. (10) ve B.B.K. (16) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan E.İ. ve B.B.K. ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, durumu ağır olan N.İ. ise ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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