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Otomobil takla attı: 6 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 6 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 DY 888 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan Suriye uyruklu M.M. (33), M.N. (25), M.G. (23) ile Turgay Ö. (55), Yunus T. (33) ve Ramazan T. (36) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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