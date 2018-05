OTOMOBİL TARLAYA UÇTU, BABA VE OĞLU AĞIR YARALANDI Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin tarlaya uçması sonucu baba ve oğlu ağır yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Beştepeler köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine giden Mücahit C. Yönetimindeki 58 AK 783 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Taklalar atarak durabilen araçta bulunan sürücü Mücahit C. oğlu Yusuf C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

