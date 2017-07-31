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OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ

Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesindeki karayolunda gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 

OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ

Elde edilen bilgiye göre kaza Himmetdede Mahallesindeki karayolunda meydana geldi. Y.D. yönetimindeki 59 JC 004 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 ZBK 70 plakalı tırın altına girdi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak kurtulan F.D. (14) Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken diğer yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilen kazada hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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KazaKayseri
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