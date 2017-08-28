Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Gürün ilçesi İncesu mevkinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Ömer Faruk Öner (29) idaresindeki 81 AN 570 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta sürücü Öner, Mahmut Öner (53) ve Burak Öner (26) ağır yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar daha sonra Sivas'a sevk edildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.