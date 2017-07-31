Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

OTOMOBiL YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

 Kayseri'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırımda yürüyen karı kocaya çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. 

OTOMOBiL YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, M.T. (23) yönetimindeki 38 ZE 008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen İsmail Önder (59) ve eşi Zarife Önder'e (62) çarparak boş arazide durabildi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan İsmail Önder yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İsmail Önder'in aynı zamanda Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nde emekli usta öğretici olduğu öğrenildi.

Olayın ardından otomobil sürücüsü M.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza yapan otomobil de incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
YayaKazaBARBAROS MAH
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.