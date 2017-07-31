OTOMOBiL YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, M.T. (23) yönetimindeki 38 ZE 008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen İsmail Önder (59) ve eşi Zarife Önder'e (62) çarparak boş arazide durabildi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan İsmail Önder yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İsmail Önder'in aynı zamanda Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nde emekli usta öğretici olduğu öğrenildi.
Olayın ardından otomobil sürücüsü M.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza yapan otomobil de incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
Olayın ardından otomobil sürücüsü M.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza yapan otomobil de incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA