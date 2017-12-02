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Otomobile ateş açıldı: 2 yaralı

Kayseri’de bir otomobilin içine açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobile ateş açıldı: 2 yaralı
Edinilen bilgiye göre Tavlusun yolu üzeri boş bir arazide gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesinin ardından 38 KS 313 plakalı otomobile tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen Ş.K. ve S.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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