Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Şadi K'nin (24) kullandığı yabancı plakalı lüks otomobil, Kuzey Çevre Yolu Erkilet mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen 82 yaşındaki Hüseyin Acer'e çarptı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren Acer'in cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
AA
Kaza yerinde yaşamını yitiren Acer'in cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
AA