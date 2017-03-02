Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Erkilet mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Şadi K'nin (24) kullandığı yabancı plakalı lüks otomobil, Kuzey Çevre Yolu Erkilet mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen 82 yaşındaki Hüseyin Acer'e çarptı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren Acer'in cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
AA
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.