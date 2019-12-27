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Otomobilin ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen ve otomobilin ters döndüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobilin ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Gülbayır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 50 NE 844 plakalı otomobil, kar yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ters döndü.



Meydana gelen kazada araç içinde bulunan Ahmet K. Şerife K., Ali A. yaralandı. Yaralılar yapılan ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi’ne ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.




Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

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