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OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN AMBULANS DEVRİLDİ: 5 YARALI

Nevşehir'den Kayseri'ye hasta nakleden ambulans, otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada 3 sağlık görevlisi ve ambulansta bulunan hasta ile birlikte 5 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN AMBULANS DEVRİLDİ: 5 YARALI
Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi'nde bulunan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Nevşehir'den Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hasta getiren 50 DR 274 plakalı ambulans ile 34 PM 7908 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi ve hasta ile otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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