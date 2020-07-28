Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre Memduh Murat O.'nun sürücüsü olduğu 38 GM 068 plakalı otomobil ile Mehmet Güvenilir'in kullandığı motosiklet, Kayseri - Sivas karayolunun 8. kilometresinde çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet parçalanırken, motosikletteki Mehmet Güvenilir ile Saadet Kursak Özgönül yola savruldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.







Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Güvenilir ile Özgönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve jandarma kaza yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. İncelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

