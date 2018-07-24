Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G. yönetimindeki 33 AAT 143 plakalı otomobil ile K.Ö. yönetimindeki 58 HD 694 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle K.Ö. yönetimindeki 58 HD 694 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 58 HD 694 plakalı araçtan yaralı olarak çıkarılan Y.E.Ö. , H.Ö. , Z.Ö., Z.Ö., KÖ. ve diğer araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü N.G., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri olası bir kazayı önlemek için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, trafiğin akışı tekrar sağlandı.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

