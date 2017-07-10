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Otomobiller çarpıştı, sıkışanları itfaiye kurtardı

Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, araç içerisinde sıkışan şahısları itfaiye ekipleri kurtardı.

Otomobiller çarpıştı, sıkışanları itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Cırgalan mahallesinde meydana gelen trafik kazasında sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 AY 007 plakalı otomobil ile 50 HC 879 plakalı otomobil kafa kaya çarpıştı. Kazada, 2 kişi 50 HC 879 plakalı otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kazaya sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiyenin titiz çalışması sonucu kısa süre içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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