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Otoyolda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri-Ankara yolunun 30. kilometresinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Otoyolda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara yolunun 30. kilometresinde meydana gelen kazada K.K. idaresindeki 19 AAZ 072 plakalı Honda marka otomobil ile S.Ö. idaresindeki 50 BA 410 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada S.Ö. ve K.K. ile birlikte otomobillerde bulunan G.K, A.A. ve B.H.A. yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırılırken, ekipler güvenlik amaçlı trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

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