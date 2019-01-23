Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Oy Zarflarında Hile Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Usulüne Aykırı Olarak Oy Sandığının Yerini Değiştirme, Açma, Çalma, Tahrip Etme, Oy Zarflarını Çalma’ suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

Oy Zarflarında Hile Yapan Şahıs Yakalandı

Asayiş Daire Başkanlığı Arananlar Listesinde bulunan ve Kayseri adli makamları tarafından ‘Usulüne Aykırı Olarak Oy Sandığının Yerini Değiştirme, Açma, Çalma, Tahrip Etme, Oy Zarflarını Çalma’ suçlarından aranan İ.K., Nevşehir’de olduğu bilgisi üzerine Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube İnfaz Ekibi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından teknik takibe alındı. Söz konusu suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın geçen günlerde tekrar Kayseri’ye döndüğü bilgisi üzerine yapılan çalışma sonucunda, İ.K.Tomarza İlçe Emniyet ve Jandarma görevlilerince yakalandı.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişOyOy Zarfları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.