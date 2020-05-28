Özvatan'da eroin operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Özvatan ilçesine bağlı Küpeli mahallesinde jandarma ekipleri durumlarından şüphelendikleri S.S. H.R.S. ve Ş.K. isimli şahısların araçlarını, evlerini ve üstünü aradı. Yapılan aramalarda 53 gram eroin, 0,5 gram metamfetamin ile 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili olarak S.S., H.R.S., Ş.K., M.U., B.A. ve H.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.



Yetkililer şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirirken, şahıslara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararı gereği 18 bin 900 TL para cezası kesildiğini kaydetti.

