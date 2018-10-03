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Panikleyen Yok, Merak Eden Çok

Kayseri’nin en işlek bulvarına bırakılan bavul, polis ekiplerini harekete geçirirken, meraklı vatandaşlar bomba imha uzmanının çalışmasını telefonlarıyla çekebilmek için büyük uğraş verdi. 

Panikleyen Yok, Merak Eden Çok

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı mağazaların yoğunlukta olduğu İnönü Bulvarı’nda elektrik panosunun yanına bir bavul bırakıldı. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri her ihtimale karşı trafiği keserek geniş güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanına bilgi verdi. 

Bırakılan bavulun bomba imha uzmanı tarafından patlatılacağını duyan çok sayıda vatandaş ellerinde cep telefonları ile beklemeye başladı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek bavulu fünye ile patlattı. 

Patlamanın ardından yapılan kontrolde bavulun boş olduğu belirlenirken, meraklı vatandaşlar da patlatılan bavulu görebilmek ve fotoğrafını çekebilmek için koşuşturdu. 

Polis ekipleri yapılan çalışmanın ardından yolu tekrar trafiğe açtı. 
 

İHA

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