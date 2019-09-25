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“Para ya da ziynet eşyası zannettim”

Kayseri’de polis ekiplerinin yolcu otobüsünde beline sardığı 490 gram metamfetamin ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanık, mahkemede “İranlı Ferhat denilen kişi İstanbul’da paketi belime sardı. Ben para veya ziynet eşyası olduğunu zannettim. Polis uyuşturucu olduğunu söyleyince ben de şok oldum” dedi.

“Para ya da ziynet eşyası zannettim”

30 Mayıs’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve İstanbul’dan Kayseri’ye yolcu otobüsü ile gelen E.Y. (39)’yi kent girişinde yakaladı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada E.Y.’nin bel kısmına sarılı bir şekilde bağlanmış 490 gram metamfetamin ele geçirildi. E.Y.’nin uyuşturucuları B.A.(37)’ya getirdiğini söylemesi üzerine B.A.’nın evine baskın yapıldı. Şüpheli B.A. da yakalandı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanıklar E.Y.(39) ile B.A.(37) ve avukatlar hazır bulundu.

Bel kısmına sarılı bir şekilde bağlanmış 490 gram metamfetamin ile yakalanan tutuklu sanık E.Y. “Ben Ağrı’da inşaat işçisiyim, İstanbul’a ameliyat olmaya gittim. Teyzemin oğlu olan diğer sanık B.A. beni arayarak bir şahsın vereceği paketi getirmemi söyledi. İranlı Ferhat denilen kişi geldi, paketi belime sardı. Ben para veya ziynet eşyası olduğunu zannettim. Ben elimde götüreceğimi neden belime bağladığını sordum, değerli bir eşya olduğunu söyledi. İstanbul'dan Kayseri’ye hareket ettim. Kayseri girişinde polisler indirdi, belimde sarılı paketi çıkardı. Uyuşturucu olduğunu duyunca ben de şok oldum” diye konuştu.

Tutuklu sanık B.A. da “Ben daha önce uyuşturucu kullanıcısıydım. İstanbul’da tanıdığım İranlı Ferhat isimli kişiden uyuşturucu istedim. Teyzemin oğlu E.Y.’yi aradım, emanet olduğunu , bana getirmesini istedim, içmek için gönderecekti, parasını başkası verecekti. Teyzemin oğlu E.Y.’nin beraat etmesini ve tahliye olmasını isterim, annesi rahatsız” dedi.

Mahkeme heyeti, HTS raporlarının beklenilmesine, her iki tutuklu sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Kasım ayına erteledi.
 

İHA

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