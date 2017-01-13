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Park halindeki araç yandı

Kayseri'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Park halindeki araç yandı

Edinilen bilgiye göre Mimarsinan TOKİ Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak'ya meydana gelen olayda park halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İHA

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ParkARAÇYangın
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