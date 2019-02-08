Pazarcıların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi’nde kurulan pazarda tezgah açan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., yanında bulunan bıçakla Musa İlhan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan İlhan, sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Musa İlhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlhan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
İHA
gerek pazarcılar arasında gerekse vatandaş ile pazarcılar arasında semt pazarlarında sürekli sorun yaşanmaktadır. çok kereler hem böyle olaylara şahit oldum hem de bir kaç kez olayın ortasında kalıp can tehlikesi yaşadım. bir vatandaş olarak özellikle zabıtanın (ki herhalde semt pazarları bunların ilgi alanına girer) gün içerisinde pazar kurulan semtlerin pazarlarında bir-iki kez tur atmaları faydalı olur diye düşünüyorum. gerçi kayseri gibi ultra-ultra bir şehirde mahalle pazarları da ilkel-yavan kalmıştır ve gelenek olarak sürdürülüyordur diye düşünüyorum. dünyanın ve evrenin en mükemmel, en sorunsuz, çözülmemiş bir sorunu kalmadığı için artık devlet-belediye-halk ortaklığında günlerin eğlence-keyif-şatafat içerisinde geçirildiği, dünyanın önde gelen üniversitelerinde şehrimizdeki belediye mucizelerinin araştırma konusu yapıldığı bir şehirde semt pazarı olsa olsa nostalji olur zaten. not:yazıdaki bazı detaylar gazetenizdeki haberlerden alınmıştır.