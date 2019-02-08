Pazarcıların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi’nde kurulan pazarda tezgah açan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., yanında bulunan bıçakla Musa İlhan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan İlhan, sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Musa İlhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlhan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



