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Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda peynir bidonuna gizlenmiş 490 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre Ağrı ilinden Kayseri'ye peynir bidonlarına gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.




Yapılan operasyonda T.A., R.T., M.K. ve E.G. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yanlarında bulunan peynir bidonlarının içinde yapılan aramalarda 490 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

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