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Pınarbaşı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Pınarbaşı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Edinilen bilgiye göre Ali T. yönetimindeki 01 YF 956 plakalı otomobilin, Pınarbaşı ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attığı öğrenildi.
Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ali T.'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, yaralanan 3 kişinin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
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