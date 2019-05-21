Pınarbaşı davasında yargılanan kadın sanık öldü

19 Nisan 2017’de Pınarbaşı ilçesi Tahtalı köyünde tarlada iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce av tüfeği kullanıldı. Av tüfeği ile yaralanan Mustafa Ç. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, tabanca ile yaralanan Murat Ç. ve olay tarihinde 12 yaşında olan M.C. Ç. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralılardan Murat Ç. ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, çocuk M.C.Ç. de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Murat Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ölen Murat Ç. ile ölen Mustafa Ç’nin birbirlerini vurdukları iddiası ile açılan davada S.Ç. M.Ç. ve Y.Ç. isimli kadın hakkında da ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan dava açıldı.



Polis güvenlik önlemi aldı

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanıklar S.Ç.(25), M.Ç. (30) ile olayda yaralanan çocuk M.C.Ç.(14) ve şikayetçi babası R.Ç. ve avukatlar hazır bulundu. Dava öncesi polis ekipleri Adliye içerisinde güvenlik önlemleri aldı.



Sanık beyin kanamasından öldü

Tutuksuz kadın sanık Y.Ç.(61)’nin ise geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilirken, kadının ölüm raporu sanık avukatlarınca dosyaya konuldu.



Savcı mütalaa için süre istedi

Duruşma savcısı, dosyanın tamamlandığını, dosyanın kapsamı dikkate alınarak mütalaayı hazırlamak için süre istedi. Mağdur tarafın avukatı iki sanık üzerinde yoğun şüphe olduğunu ve her iki sanığın da tutuklanmasını talep etti.



‘Çocuğu da vurun, delil kalmasın’

Pedagog eşliğinde savunma yapan 14 yaşındaki çocuk M.C.Ç. ilk celse şunları anlatmıştı: “Ağabeyim Mustafa ile traktörle tarlaya ilaç atmaya gittik, ilaç malzemelerinin ağzını kapattık, işimiz bitti. Murat küfür ederek geldi, havaya ateş etti. Abim de ‘bu ne diyor’ diye yanına giderken, ağabeyimin elinde tabanca vardı. Murat’a doğru ateş etti. Murat yere düştü, daha sonra S.Ç. koşarak geldi, çömelerek iki üç adım mesafeden tüfek ile ağabeyim Mustafa’ya ateş etti, ağabeyim yere düştü. Y.Ç. isimli kadın ile bir erkek sesinin de ‘çocuğu da vurun, delil kalmasın’ dediğini duydum. O ara M.Ç. de bana ateş etti, öyle yaralandım.”



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda mağdur avukatının tutuklama talebini reddederek, mütalaa için savcılık makamına süre verilmesine ve duruşmanın Haziran ayına ertelenmesine karar verdi.

