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Pişkin hırsızlar

Kayseri’de iş yerleri ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, sağlık kontrolüne getirilirken kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Hangi kanalda çıkacak, akşam izleyelim” şeklindeki sorusu şaşkınlığa neden oldu.

Pişkin hırsızlar
Edinilen bilgiye göre, kentte Becen Mahallesi ve çevresinde meydana gelen çok sayıdaki hırsızlık olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.K., S.P., O.S. ve M.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bağ evleri ve iş yerlerinden çalmış oldukları malzemeler ele geçirildi.

“Hangi kanalda çıkacak, akşam izleyelim”
Öte yandan, gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilmek için Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Burada zanlıların, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Hangi kanalda çıkacak, akşam izleyelim" şeklindeki sorusu şaşkınlığa neden oldu.
Şahıslar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.
İHA
 
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