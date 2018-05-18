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Pitbull köpeğiyle polisi şaşırtmaya çalıştı

Kayseri’de otomobil, kamyonet, minibüs ve otodan plaka hırsızlığı gibi 16 olaya karıştıkları tespit edilen 1’i yabancı uyruklu iki şüpheli, polisi oyalamak için pitbull cinsi köpeği bağladıkları evlerinden yaya olarak kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Pitbull köpeğiyle polisi şaşırtmaya çalıştı
Son zamanlarda Kayseri’de meydana gelen otomobil, kamyonet, minibüs ve otodan plaka hırsızlığı gibi olaylarla ilgili olarak Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma ve inceleme başlattı.
Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde bu olayların şüphelisi oldukları tespit edilen A.D. ile yabancı uyruklu A.T. isimli şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İki şüpheli 15 Mayıs’ta polisi oyalamak için pitbull cinsi köpeği bağladıkları evlerinden yaya olarak kaçmaya çalıştıkları esnada yakalandı.
Yakalanan bu şüphelilerin kentte toplam 16 olayı gerçekleştirdikleri tespit edilirken, A.D. ile A.T. isimli iki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İHA
 
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