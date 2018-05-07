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Piyasaya sahte para süren 3 kişi yakalandı

Kayseri'de piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 kişi 40 bin 500 TL sahte para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Piyasaya sahte para süren 3 kişi yakalandı
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda piyasaya sahte para sürmek üzere olan S.S., K.Ç. ve İ.D. isimli şahıslar sahte olduğu değerlendirilen 168 adet 50 TL ile 321 adet 100 TL olmak üzere toplam 40 bin 500 TL ile yakalandı. 
Haklarında işlem yapılan şahıslardan S.S. ve İ.D. tutuklanırken, K.Ç. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 

İHA

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