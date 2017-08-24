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PKK operasyonu: 11 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya merkezli 5 ilde 11 Ağustos tarihinde düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden aralarında HDP Antalya İl Eş Başkanlarının da bulunduğu 11 kişi daha adliyeye sevk edildi.

PKK operasyonu: 11 kişi adliyeye sevk edildi
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri PKK terör örgütünün, 15 Ağustos kuruluş yıl dönümü öncesi sokak eylemleri hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. TEM ekipleri, PKK’nın mahalli alan gençlik, illegal ve açık alan yapısına yönelik Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Bursa ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, HDP Antalya İl Eş Başkanları İhsan N. ve Songül Ş. ile 2 avukatın da bulunduğu 23 kişi gözaltına alınırken HDP il, ilçe örgütleri ile gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda çok sayıda PKK dokümanı, bölücü başı Abdullah Öcalan posterleri ve resimler ve dijital veriler ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 23 kişiden gençlik yapılanmasını oluşturan 12 kişi dün adliyeye sevk edildi. 5 kişi tutuklanırken 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Bugün ise yönetici kadrosu olarak tanımlanan ve aralarında HDP Antalya İl Eş Başkanları İhsan N. ve Songül Ş. ile 2 avukatın da bulunduğu 5'i kadın 11 şüpheli, sağlık kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.
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