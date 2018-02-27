Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

PKK PROPAGANDASI YAPAN 5 SANIĞA HAPİS CEZASI

Kayseri’de sosyal medyadan terör örgütleri PKK/KCK, YPG ve PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 5 sanığa ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

PKK PROPAGANDASI YAPAN 5 SANIĞA HAPİS CEZASI
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 5 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda N.Y. Y.S, İ.S, E.Ç. ve Y.E. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan dava açıldı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tek tek ayrı dosyalarda yargılanan tutuksuz sanıklar N.Y., Y.S., İ.S., E.Ç., ve Y.E. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık N.Y. sosyal medyada paylaşım yapmadığını, beğeni ve yorum yaptığını ve bunun da suç olmadığını söyledi. Diğer sanıklar da yapılan paylaşımları hatırlamadıklarını iddia ederek beraatlarını istediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz 5 sanığa da ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanıkların sabıkasız oluşu gözetilerek bu cezalar hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.