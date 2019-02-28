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PKK propagandası yapan inşaat işçisine hapis

Kayseri’de sosyal paylaşım sitesinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

PKK propagandası yapan inşaat işçisine hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Şirin A. (20) hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Şirin A. mahkemede, “Diyarbakırlıyım, inşaat işçisiyim. Bekar evinde kalıyordum, o beğenileri kim yaptı bilmiyorum. 2015’teki PKK ile ilgili video klibi paylaşmadım, beğenmedim. Paylaşmış isem de cahillikle paylaşmışımdır, suç olduğunu bilmediğim için paylaşmışımdır ama hatırlamıyorum. Şayet yaptıysam pişmanım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanığa ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmesine, sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
 

İHA

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