PKK Propagandası Yapan Kamyon Şoförüne Hapis Cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.Ş. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi.

Mahkemede iddia edilen paylaşımları kendisinin yapmadığını söyleyen H.Ş. “O paylaşımları ben yapmadım, sosyal medya hesabıma nasıl girildi bilmiyorum. Kamyon şoförüyüm, beyin ameliyatı oldum, bazı şeyleri hatırlamıyorum. Yaptıysam öyle bir şey devletimden özür dilerim. Devletime, milletime bağlıyım” diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.Ş.’ye ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu gözeterek bu cezanın 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

