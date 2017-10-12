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PKK propagandası yapan öğretmene 10 ay hapis

Kayseri'de bir ilkokulda öğretmenlik yaptığı dönemde mesai arkadaşlarına 'Abdullah Öcalan barış elçisi', 'Herkesin özerkliği ilan etme hakkı var' ve 'bölünmenin herkes iyi geleceği' sözlerini sarf ettiği iddiasıyla 'PKK/KCK propagandası yapma' suçundan tutuksuz yargılanan sınıf öğretmeni kadına 10 ay hapis cezası verildi.

PKK propagandası yapan öğretmene 10 ay hapis
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık F.S. (38) ve avukatı hazır bulundu. Evli, 4 çocuk annesi, sınıf öğretmeni olan kadın sanık F.S., üzerine atılı suçlamaları reddederek, "1 yıldır üzerimde çok baskı var. Artık bu iddialardan kurtulmak istiyorum. O iddia edilen sözleri söylemedim. Sadece HDP'ye oy verdiğimi söyledim. Terör örgütüne karşı olduğum için HDP'yi destekledim" diye konuştu.
Erkilet'te bir ilkokulda sanığın mesai arkadaşları ve okul müdürü de tanık olarak duruşmada dinlendi.
Tanık K.F., "Sanık o dönem sınıf öğretmeniydi. Her sohbette 'Abdullah Öcalan barış elçisi', 'Herkesin özerkliği ilan etme hakkı var' gibi sözler sarf ederek, bölünmenin herkes iyi geleceğini söylemişti" derken, okul müdürü Z.M. ise sanığın 5 yıl kadar okullarında çalıştığını, PKK lehine bir konuşmasına şahit olmadığına, ancak HDP lehine konuşmalar yaptığını duydum" dedi.
Mahkeme heyeti , yapılan yargılama sonucu sanık F.S.ye 'PKK/KCK propagandası yapma' suçundan tutuksuz yargılana sınıf öğretmeni kadına 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İHA

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