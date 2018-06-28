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PKK propagandasına 3 yıl hapis

Kayseri’de sosyal paylaşım sitesinden PKK terör örgütünü meşru gösterecek ve teşvik edecek paylaşımlar yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa mahkemece 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

PKK propagandasına 3 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık İsmail M. ve avukatı hazır bulundu. 
Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında sanığın sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK terör örgütünü meşru göstererek, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. 
Tutuklu sanık İsmail M. mahkemece savunmasında “Benim hesabım çalınmıştı ama ben de giriş yapabiliyordum. Ben bu tür paylaşımları görünce siliyordum, bir süre sonra hesabıma hiç giriş yapamadım. Suçsuzum” diye konuştu. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İsmail M.’na ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca aramada ele geçirilen silah ile ilgili de Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. 

İHA

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