PKK propagandasından yargılanan sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık B.B. ve avukatı hazır bulundu.



Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında sanığın sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK terör örgütü ile ilgili paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mültaada sosyal medya hesabından ‘PKK kimdir dersen, kürdün öfkesidir’, ‘bayrağımız kürdistan’ ve ‘Abdullah Öcalan, Gerilla’ gibi 10 farklı paylaşımlarda bulunduğu, kalaşnikof mermilerle canım anam yazılı fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle cezalandırılması istenen tutuksuz sanık B.B. mahkemede pişman olduğunu söyleyerek “Yaptığım her paylaşım için pişmanım, pişman olduğum için hesaplarımı kapattım. Cahilliğime verin, işten çıkarıldım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık B.B’ye ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.