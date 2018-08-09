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PKK/KCK operasyonunda Mauser silah ele geçirildi

Kayseri’de 24 Haziran seçimlerinde HDP milletvekili adayı olan Kenan Maraşlı’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi, PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmaktan gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda Alman yapımı harp silahı Mauser ve silaha ait 82 adet fişek ele geçirildi. 

PKK/KCK operasyonunda Mauser silah ele geçirildi

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 24 Haziran seçimlerinde Kayseri HDP Milletvekili adayı Kenan Maraşlı, yine Kayseri HDP Milletvekili adayı Zenun Orta’nın kardeşi A.O., N.Y. ve A.E. olduğu belirtildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet Alman yapımı Mauser marka uzun namlulu silah, 82 adet Mauser marka silaha ait dolu fişek, 104 adet AK-47 marka uzun namlulu silaha ait dolu fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi. 

İHA

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